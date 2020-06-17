تعزيز مستشفيات العزل بالعاشر من رمضان بالأطقم الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا

كتب محمد يعقوب

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة إستمرار إلتزام أصحاب المنشآت الصناعية و الغذائية بتطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من إنتشاره حفاظاً على صحة و سلامة العاملين بها، ولضمان إستمرارية العمل و زيادة الإنتاج… جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة و متابعة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالمناطق الصناعية بحضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية و مستشار المحافظ للمشروعات وأعضاء اللجنة وذلك بمقر مجلس الأمناء بجهاز العاشر من رمضان. وخلال الإجتماع أشاد المحافظ بإلتزام أصحاب المنشآت الصناعية و الغذائية بتطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية مما ساهم في تقليل نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد للعاملين بالمصانع داخل المدينة . تطرق الإجتماع إلى بحث سبل تعزيز الخدمات الطبية المقدمة لأبناء مدينة العاشر من رمضان وتزويد مستشفيات العزل المخصصة لإستقبال حالات الإشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالأطقم الطبية المدربة لتقديم البرتوكول العلاجي المعتمد من منطمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية ، حيث تم الإتفاق على التعاقد مع أطباء للعمل بمستشفيات العزل من قبل جمعية مستثمري العاشر من مضان وذلك تحت إشراف كامل ومتابعة من مديرية الشئون الصحية ناشد المحافظ منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وطوائف المجتمع بالمشاركة في توفير المستلزمات الطبية وإجراءات تغسيل وتكفين جثامين موتى كورونا لتخفيف العبء على القطاع الصحي . وقال المحافظ أن البلاد تمر بمرحلة حرجة تتطلب منا جميعاً التضافر والتنسيق لحسن إدارة الأزمة و الخروج منها بسلام.