ضبط ورشة لتصنيع الكمامات الطبية بالمخالفة بمنوف

كتب عادل شحتينو

قام مساءامس اشرف الليثي رئيس مركز ومدينة منوف يرافقه النواب طارق ابو حطب ومحمد الزرقاني بضبط ورشة لتصنيع الكمامات بدون ترخيص وبدون سجل تجاري وبدون بطاقة ضريبية وعلى الفور تم استدعاء الرقابة التموينية وقسم الشرطة ومباحث التموين و تحرير محضر وتم غلق الورشة وتشميع المكان ومصادرة الكمامات لعدم مطابقتها للمواصفات الصحية جاء ذلك خلال قيامه بجولة مرورية بشوارع المدينة اثناء فترة الحظر وقد اكد الليثى بانه سوف يستمر المرور على جميع مستوى المركز والمدينة لضبط جميع المخالفين وتنفيذ القانون ضدهم