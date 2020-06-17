4000أسرة مهددة بالطرد من منازلهم بقرية فيشا الكبرى بالمنوفية

كتب عادل شحتينو

تتعرض أكثر من4000اسرة بقرى فيشا الكبرى وكفر فيشا وسروهيت بمركز منوف لخطر التشرد والتهديد بالحجز الادارى والطرد من منازلهم على مصرف البحر الفرعونى بعد استقرار أكثر من40عاما يقول منصور ابراهيم محمد أحد الاهالى: قمنا ببناء منازلنا المتواضعة على مصرف البحر الفرعونى منذ أكثر من40عاما على أراضى أملاك الدولة و90% منها عبارة عن دور واحد من الطوب والطين لتأوى أطفالنا بمساحات تترواح بين80مترو130متر ومنذ سنوات قمنا بسداد رسوم المعاينة لطلبات تقنين أوضاعنا بهذه القطع ولكننا فوجئنا باللجنة المشكلة بتسعير الأرض تقوم بتقدير ثمن المتر مابين1800و2500جنيه وبعد تقديم تظلمات خفضت اللجنة تقدير المتر300فقط ليصل سعر المتر1500جنيه ليصل إجمالى المبالغ المطلوبة من الأهالى مابين150ألف و200الف جنيه ويتساءل منصور من أين نأتى بهذه الآلاف وأغلبنا يعمل بالصيد والحال واقف منذ سنوات بعد توقف الصيد بالبحر الفرعونى والذى تحول اسمه لمصرف بسبب التلوث بمياه الصرف الصحى وعدم وجود إنتاج أما وائل سمير عبد الرحمن فيشير لحدوث تفاوت فى تسعير قطع الاراضى فقد قامت اللجنة بتقدير سعر المتر ب1000جنيه لعدد 500أسرة تم تقنين أوضاعهم مؤخرا وهناك آخرين تم تقدير المتر لهم ب1500و1800و2000جنيه ويتساءل لماذا هذه التفرقه؟ ويكشف راضى محمد عبد الفتاح ان الوحدة المحلية بفيشا الكبرى التابعة لمركز ومدينة منوف أرسلت لهم مطالبات بسداد مستحقات الدولة بمبالغ خيالية لا يستطيعون سدادها وهددت الوحدة بخطابها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحجز الادارى فى حالة عدم الاستجابة وأكد أن الأهالى تعيش بقلق وخوف فنحن مهددون بالطرد والتشريد من بيوتنا بين ساعة وأخرى ولكن أين نذهب ونحن أصحاب أسر وأطفال طالب الأهالى برفع استغاثتهم لرئيس الوزراء ومحافظ المنوفية لبحث مطلبهم بتخفيض هذه المبالغ والتقديرات حتى يستطيعوا السداد والإنفاق على أسرهم فى ظل ضيق اليد وتوقف العمل منذ سنوات.