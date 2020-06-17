طوارئ بتعليم المنوفية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

كتب عادل شحتينو

عقد احمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية صباح اليوم اجتماعا لقيادات العملية التعليمية بالمديرية لمتابعة آخر الاستعدادات لبدء ماراثون اختبارات الدور الاول للثانوية العامة والدبلومات الفنية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد حضر الاجتماع مدير عام الشئون التنفيذية ومدير عام التعليم العام ومدير عام التعليم الفني ومديرعام الشئون المالية والإدارية ومدير المكتب الفني لمدير المديرية ومسئول أمن المديرية . وخلال الاجتماع أكد سويد أن اللواء محافظ المنوفية يتابع معه يوميا كافة الاستعدادات مسخرا كافة الامكانيات حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والمعلمين والعاملين باللجان . وقال سويد أن جميع قيادات العملية التعليمية بالمنوفية في حالة طوارئ حتى انتهاء جميع اعمال امتحانات الدور الاول للثانوية العامة والدبلومات الفنية على الوجه الأكمل مشيرا إلى أنه سوف يصدر بيان إعلامي يومي موحد بعد الانتهاء من الفترة الامتحانية بالتنسيق بين جميع الجهات كرسالة اطمئنان للرأي العام والمهتمين بالعملية التعليمية . وتابع سويد مهام غرفة العمليات المركزية لأعمال امتحانات الثانوية العامة بالديوان وما يتبعها من غرف عمليات بكل إدارة تعليمية لإزالة كافة المعوقات التي تواجه سير الامتحانات باللجان . تناول الاجتماع الاطمئنان على الانتهاء من تطهير وتعقيم جميع استراحات السادة المنتدبين على مستوى الإدارات التعليمية استعدادا لاستضافتهم والتأكيد على ظهورها بالمظهر اللائق .