غراب يتفقد مدرسة السادات الثانوية بنات بمدينة العاشر من رمضان

كتب محمد يعقوب

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية برفقه اللواء السعيد عبد المعطي الخبير في التنمية المحلية و مستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدرسة السادات الثانوية بنات التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية، للتأكد من جاهزيتها لإستقبال إمتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019 / 2020 وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره، حيث تضم 26 لجنة لإستيعاب 483 طالبة بالإضافة إلى 4 لجان إحتياطي تستخدم عند الحاجة إليها ، وذلك في حضور المهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والدكتور سمير عرف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان والأستاذ أيمن رضا أمين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان. أكد المحافظ على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإجترازية والوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بإمتحانات الثانوية العامة من مراقبي اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم ، وذلك من خلال أعمال التعقيم والتطهير المستمرة بكافة اللجان الإمتحانية قبل وبعد آداء الإمتحان يومياً ، فضلاً عن تعقيم أماكن سير الطلاب داخل المدرسة، وتركيب بوابات للتعقيم الذاتي بكل مدرسة حرصاً على صحة وسلامة الجميع. شدد محافظ الشرقية على ضرورة تواجد ، طبيب وزائره صحيه وتجهيز غرفه عزل داخل كل مدرسه للتعامل مع أي حالات إشتباه أو الإصابه بالفيروس خلال فترة الإمتحانات، مؤكداً على ضرورة تخصيص حجرة آمنة بكل مدرسة لتجميع النفايات الطبية داخل أكياس حمراء تقوم مديرية الصحة بنقلها للمدفن الصحي طبقاً للإشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن. كما حرص المحافظ على مشاركة طلاب الصف الثالث الثانوية شرح أون لاين لمادة اللغة العربية والمقدم داخل المدرسة متمنياً لهم النجاح والتوفيق قائلاً أن المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية قامت باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم . أكد الأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان و أوراق الأسئلة و الإجابة و تأمين غرفة الكنترول و تجهيز الإستراحات المخصصة للمشرفين على الإمتحانات ، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون أمتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 44 ألف و 788 طالب وطالبة مقسمين إلى 17 الف و 564 طالب وطالبه بالشعبه الادبية و 20 ألف و 122 طالب وطالبة بشعبه العلمي علوم و 7 الاف و 102 طالب وطالبه بشعبه العلمي رياضه وذلك أمام 162 لجنة رئيسيه.