عبد العال: 4 نواب رفضوا قانون مجلس الشيوخ

قال الدكتورعلى عبدالعال، رئيس مجلس النواب إن 4 نواب فقط رفضوا قانون مجلس الشيوخ الذى وافق عليه البرلمان خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا. وطالب عبدالعال النواب، التصويت على مشروع القانون وقفوفًا، معلنا أن مشروع القانون تم الموافقة عليه بثلثى أعضاء المجلس، فيما رفضه 4 نواب.

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعي لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.