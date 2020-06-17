باسم ابراهيم مديراً لمتحف الأسكندرية القومى

في إطار حرص المجلس الأعلى للآثار على تمكين شباب العاملين به والعمل على رفع قدراتهم وإكسابهم خبرات لترقي المناصب القيادية، أصدر الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قراراً بتكليف الدكتور باسم ابراهيم محمد للعمل مديراً عاماً لمتحف الإسكندرية القومى حيث كان يعمل مفتش أول بقطاع الآثار المصرية، بالإضافة إلى تكليف الأستاذ علاء عبد الحليم للعمل مديرا عاماً لمتحف سوهاج، والذي كان يعمل كبير مفتشي منطقة آثار الشيخ حمد بسوهاج بقطاع الآثار المصرية.