فى كفرالشيخ دعوى قضائية للعاملين بالادارة التعليمية بفوه ضد وزير المالية ووزير التعليم ومحافظ كفرالشيخ احتجاجا على عدم التثبيت

كتب منتصر النجار

قام مايقرب من 400 عامل وعاملة بمدارس ادارة فوه التعليمية برفع دعوى قضائية ضد وزير المالية والتعليم احتجاحا على عدم التثبيت وأكد كل حسنى محمود الديب ومسعد عبد اللطيف عبد الكريم ومنى فتحى النجار وابراهيم محمد عبيدة ومنى محمد دراز وسعيدة فتوح سليمان ونجلاء محمد سيد أحمد وزينب جوده عبكة وحسن محمد الشرقاوى وصفاء قتحى عمارة بأننا طلبنا مرات عديدة مدير الادارة وادارة الحسابات ان تقوم بصرف مرتبتنا المتأخرة الا انهم يتلاعبون بنا حتى أنهم لا يقوموا حتى الأن بصرف ال4 شهور المتأخرة لديهم علما بأننا حصلتا على درجات والقرار رقم (6) والصادر فى 23/2/2015 من مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ بموافقة شئون العاملين يالمديرية فى 1/3/2015 والمعتمد من السيد محافظ كفرالشيخ فى 19/3/2015 وعلى ميزانية التربية والتعليم ( مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ ) وبناء على كتاب وزارة المالية رقم 79و 3979 فى 19/1/2015 والمتضمن الموافقة على تمويل الدرجات الا ان الادارة التعليمية بفوه لم تقوم بالتنفيذ تقول سامية حجازى المحامية سبق أن صدر من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لقطاع الخدمة المدنية فتوى بتطبيق قوانين العاملين بالدولة للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بكتاب صادر رقم 378 فى 26/4/2015 وايضا المكاتبة رقم 429 فى 7/3/2013 ردا على أ/عاطف منسى رئيس قطاع الموزانة العامة وبصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 باضافة فقرة ثالثة الى نص المادة 23 من قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 مادة 23 فقرة ثالثة وهى كل من أمضى بند اجور موسمين ستة اشهر على الأقل من تاريخ نقلة على الباب الأول أجور يتم تعينه على بند ا لأجور الثابتة بذات الباب على ان يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة الا أن هناك دفعتين من العمال بمدارس ادارة فوه التعليمية كانوا يعملون منذ اكثر من 20 عام و23 عام بنظام المكافأة الشهرية وتم التعاقد معهم ونقلهم على الباب الاول وتم توفير درجات مالية للدفعة الاولى وهم 250 عامل وعاملة دون توفير ميزانية مالية للدرجات حتى تاريخة وذلك وفقا للقرار رقم 6 لسنة على وظائف دائمة 2015 والصادر برقم 23/3/2015 والمتضمن بتعين 400 عامل وعاملة خدمات معاونة بالدرجة الخامسة والسادسة والخاص ببند واحد الوظائف الدائمة بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة بالباب الأول بموزانة مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ الا ان ادارة فوه التعليمية وادارة شئون العاملين قاموا بالتلاعب مع ادارة الحسابات بالمديرية والادارة وأشارت حجازى الى أنه بصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 فان شغل الوظيفة العامة يكون بالتعين الدائم ولا يجوز شغلها عن طريق التعاقد اعتبار من 1/5/2012 وطالبت فى الدعوى بسرعة تثبيت العمال وادخالهم على الموزانة العامة للدولة وسرعة صرف مستخقاتهم المتأخرة منذ 4 شهور