عبد العال: النظام الحالى ورث دولة مفلسة

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن النظام الحالي ورث دولة مفلسة، وان كل المشكلات الحالية التي تعانى منها موروثة من قبل. وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، للتعقيب على كلمة النائب أحمد طنطاوى بشأن الموازنة العامة للدولة، ان الدولة تقوم بجهود كبيرة، وان لولا أزمة كورونا لكان هناك إيجابيات كثيرة نتيجة تلك الجهود، مطالبا النظر الى الأوضاع الاقتصادية للبلاد قبل أزمة كورونا.

وكان النائب أحمد الطنطاوى عضو تكتل ٢٥-٣٠ اعترض على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، مهاجما الحكومة بسبب سياساتها، حسب رأيه.