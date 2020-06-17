عبد العال: النظام الحالى ورث دولة مفلسة
قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن النظام الحالي ورث دولة مفلسة، وان كل المشكلات الحالية التي تعانى منها موروثة من قبل. وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، للتعقيب على كلمة النائب أحمد طنطاوى بشأن الموازنة العامة للدولة، ان الدولة تقوم بجهود كبيرة، وان لولا أزمة كورونا لكان هناك إيجابيات كثيرة نتيجة تلك الجهود، مطالبا النظر الى الأوضاع الاقتصادية للبلاد قبل أزمة كورونا.
وكان النائب أحمد الطنطاوى عضو تكتل ٢٥-٣٠ اعترض على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، مهاجما الحكومة بسبب سياساتها، حسب رأيه.