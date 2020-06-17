بسبب واقعة تعدى ..منع محاميان من دخول نقابة المحامين بالمنوفية

كتب عادل شحتينو

أصدرت نقابة المحامين بالمنوفية بيانا منذ قليل بقرار خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية بمنع هشام صبحى الصاوى وفهد السيسى المحاميان بمركز شبين الكوم من دخول نقابة المحامين بالمركز لحين انتهاء التحقيقات أشار البيان لتلقى النقابة شكوى مقدمه من المحامين بمركز شبين الكوم بخصوص تعدى هشام صبحى الصاوى المحامى على محمد على ابو حبيبة المحامى بتحريض فهد السيسى المحامى ونتج عن ذلك التعدى إساءة بالغة فى حق الزملاء محامى مركز شبين الكوم والإساءة إلى استراحة نقابة المحامين بالمركز لان الواقعة حدثت داخل نقابة المحامين أكد نقيب المحامين بالمنوفية ان القرار جاء بعد الاطلاع على الشكوتين وسماع شهود الواقعة كما شددت نقابة المحامين فى بيانها على الجميع احترام مقرات النقابة ومقدساتها وان قيمة المحاماة تتجسد فى التمسك بالقيم والأخلاق الحميدة وأن اختلاف وجهات النظر السياسية لا يمكن أن تكون سبب فى التشابك والتصارع منذ قامت نقابة المحامين على أكتاف القضايا الوطنية