رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة، رغم أنه الوحيد الذى لم يتوقف عن الإنتاج خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مضيفا: ربما السبب أن أغلب الوزراء لم يعيشوا فى القرى. وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة العام المالى الجديد 2020/2021: “لما تراجعوا السيرة الذاتية لأغلب الوزراء هتلاقى لم يعيشوا فى القرى، ودى المشكلة، وأنا عايز الحكومة تعمل زيارة لسوق العبور، وتتخيل عدم وجود منتجات القرى الزراعية”. وتابع عبد العال، أن هناك مشاكل كثيرة فى محصول القصب وتحدثت كثيرا فى هذا الملف لإنقاذه هو ونحو 6 مصانع مرتبطة به، مطالبا الاهتمام بمحصول القمح خصوصا أن مصر تعتبر الدولة رقم 1 فى استيراده من الخارج، في حين أن هذا المحصول لا يحتاج استهلاك مياه كثيرة “لو رشينا مياه على القمح والشعير هيطلع”. جاء ذلك بعد مطالبات العديد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بدعم الفلاح المصري، وأهمية إعطاء أولويه لاسيما وأنه تحمل الكثير.