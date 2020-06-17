فشل مفاوضات “سد النهضة”

أعلنت السودان ، ممثلة فى وزير الرى، فى بيان صادر عنها عن فشل المفاوضات الحالية بشأن سد النهضة الاثيوبى والتى كان من المقرر الوقوف على تقرير نهائى بشأن النقاط الخلافية بين الدول الثلاث بعد تكليف الفرق القانونية بمواصلة المداولات فيما يخص الزامية الاتفاقية والية حل المنازعات حول التطبيق؛ وجاء البيان السودانى كالاتى:”تواصلت اليوم المفاوضات الثلاثية بين مصر و إثيوبيا و السودان برئاسة وزراء الري في البلدان الثلاثة.

و سبقت هذه الجلسة اجتماعات اللجان الفنية و القانونية سعيا للتوصل لحلول مرضية و عادلة حول القضايا الخلافية.ورغم التقدم المعتبر الذي تم تحقيقه في الجوانب الفنية المتعلقة بملء و تشغيل سد النهضة، إلا أن الخلافات في الجوانب القانونية كشفت عن خلافات مفاهيمية حقيقية بين الأطراف الثلاث حول عدد من القضايا على رأسها مدى إلزامية الاتفاق و آلية حل النزاعات و عدم ربط الاتفاق بأي اتفاقيات أخرى باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء و تشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاثة.”

وعلى ضؤء هذه التطورات، طلب الوفد السوداني إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الوزراء في الدول الثلاثة للوصول لتوافق سياسي بشأنها بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح بإستئناف المفاوضات في أسرع وقت بعد التشاور بين وزراء الري في الدول الثلاثة.