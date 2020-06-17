مجلس الأمن القومي الأمريكي يدعو إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق عادل قبل البدء في ملء “سد النهضة”

دعا مجلس الأمن القومي الأمريكي، القيادة الأثيوبية إلى ضرورة إبرام صفقة عادلة مع دول المصب المتضررة من بناء سد النهضة، قبل بدء ملء السد.

وكتبت الصفحة الرسمية لمجلس الأمن القومي على موقعه “تويتر”: “257 مليون شخص في شرق إفريقيا يعتمدون على إثيوبيا في إظهار قيادتها القوية لإبرام صفقة عادلة، حان الوقت لإنجاز الصفقة قبل ملء السد من نهر النيل”.

ووصلت مفاوضات أزمة “سد النهضة” إلى نقطة الصفر مجددا عقب تهرب إثيوبيا من التوقيع على اتفاق نهائي تم التوصل إليه خلال يومي 12 و13 فبراير الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن، وكان مقررا التوقيع عليه نهاية فبراير لكن الجانب الإثيوبي لم يوقع ورفض الحضور.

وترفض مصر قيام الجانب الإثيوبي بملء وتشغيل السد دون موافقة منها والسودان، وفق البند الخامس من إعلان اتفاق المبادئ الموقع في مارس من العام 2015.

المصدر: وكالات+rt