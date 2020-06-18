حزب التجمع:عودة المصريين المحتجزين في ليبيا يؤكد احترافية الأجهزة المصرية وقدراتها في التعامل مع مثل هذه الأزمات..ونجدد موقفنا المساند للقيادة السياسية في التعامل بوضوح وحسم مع التنظيمات الإرهابية في الداخل والخارج

صرح المتحدث الرسمي لحزب التجمع اليوم الخميس بما يلي :باهتمام بالغ وتقدير عميق تابع حزب التجمع الجهود الكبيرة لمؤسسات الدولة المصرية التي انتهت بعودة المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن .. ويؤكد الحزب أن الأداء الذي تميز بالسرعة والحسم في التعامل مع هذه الأزمة يكشف عن نهج واضح ومتميز في عدم تهاون مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أي مساس بكرامة المصريين في الخارج ، كما يؤكد احترافية الأجهزة المصرية وقدراتها في التعامل مع مثل هذه الأزمات.. ويجدد حزب التجمع موقفه المساند للقيادة السياسية في التعامل بوضوح وحسم مع التنظيمات الإرهابية في الداخل والخارج ، .وعاش نضال الشعب المصري ضد كل العابثين و المتربصين بمقدرات الوطن وأبنائه”..