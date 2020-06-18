“الزراعة”: وصول أول شحنة برتقال مصري إلي نيوزيلندا

أعلن د احمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري انه تلقى خطابا من السلطات في نيوزيلاندا يفيد بوصول أول شحنة برتقال مصري إلي الموانئ النيوزيلاندية وتم السماح بدخولها إلي الأسواق بعد التأكد من مطابقتها لكافة معايير الجودة و اشتراطات الصحة النباتية التي تم الاتفاق عليها مسبقا مع الجانب النيوزيلاندي .

وقال العطار ان الجانب النيوزيلاندي طالب بالبدء في إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استكمال فتح أسواقهم أمام باقي أصناف الموالح المصرية اسوة بالبرتقال وأضاف بأن الهيئة المسئولة عن السماح بنفاذ المنتجات الزراعية إلى نيوزيلندا( MPI) من أصعب الجهات الدولية فى وضع اشتراطات الإستيراد التى تخص المنتج الزراعى والتى استطاع الحجر الزراعى المصري وفريق العمل المختص التوافق مع هذه الشروط مما يؤكد على جودة المنتجات الزراعية المصرية التي اصبحت تغزو معظم الأسواق العالمية حاليا وتشهد إقبالا متزايدا من جميع دول العالم .

والجدير بالذكر انه قد تم الاعلان في بداية العام الحالي عن نجاح الحجر الزراعي المصري في فتح السوق النيوزيلاندي أمام البرتقال المصرى بعد مفاوضات فنيه طويله وزيارة لوفد من الحجر الزراعى النيوزيلاندي إلي مصر.