انتخابات الأمم المتحدة في زمن الكورونا.. دبلوماسي تركي رئيسا للجمعية العامة الـ75

*ترجمة مارسيل سمير :

في انتخابات وصفتها الأمم المتحدة في بيان رسمي بالفريدة من نوعها في ظل كوفيد-19 ، قال رئيس الجمعية العامة الحالي ، تيجاني محمد باندي ، قبل انعقاد الانتخابات: أنه “منذ بداية جائحة كوفيد-19 ، كان علينا جميعًا أن نعمل في ظل ظروف استثنائية للتغلب على عدد لا يحصى من التحديات التي تواجهنا”

“وأضاف: “إنهم يمثلون التزامنا المشترك بضمان استمرار العمل الهام للأمم المتحدة دون انقطاع ، وفقاً لقيم ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

وجوه جديدة في مجلس الأمن ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي

وسيترأس السيد بوزكير ، وهو دبلوماسي مخضرم وبرلماني ، الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي ستفتتح في سبتمبر.

و بوكيز المرشح الوحيد للمنصب.

كما صوت السفراء لصالح خمس دول جديدة للانضمام إلى مجلس الأمن الدولي كأعضاء غير دائمين.

يتألف المجلس من خمسة أعضاء دائمين – الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة – وعشرة أعضاء يتم تغييرهم كل عامين.

في حين تنافست ثلاثة بلدان على مقعدين مخصصين لدول أفريقيا ودول آسيا والمحيط الهادئ ، تم تأكيد الهند فقط. ويتواجه جيبوتي وكينيا في جولة ثانية من التصويت يوم الخميس.

وحدث سباق مماثل لمجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى ، و لم تحصل كندا على أغلبية الثلثين المطلوبة ، أو 128 صوتًا.

و ستبدأ النرويج وأيرلندا فترة ولايتهما في يناير ، وكذلك المكسيك ، ممثلة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

و ستشغل ثمانية عشر دولة مقاعد شاغرة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وهو أحد الأجهزة الست الرئيسية للأمم المتحدة. وهم: الأرجنتين والنمسا وبوليفيا وبلغاريا وفرنسا وألمانيا وجواتيمالا وإندونيسيا واليابان وليبيريا وليبيا ومدغشقر والمكسيك ونيجيريا والبرتغال وجزر سليمان والمملكة المتحدة وزيمبابوي.