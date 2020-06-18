انذارت لسكان كبائن فنار المكس بالاسكندرية بالاخلاء وحملات ازالة شرق المدينة

كتب احمد سلامة

قامت هيئة السلامة البحرية بالاسكندرية بتسليم سكان كبائن فنار المكس الواقعة على الشاطئ انذارات اخلاء للكبائن تمهيدا لازالتها بدعوى ان المنطقة تابعة للهيئة رغم وجودهم فيها منذ اكثر من 40عاما . مما يهدد بتشريد قرابة 208 أسرة ..تقدم سكان الكبائن ببلاغات الى نيابة الدخيلة حملت أرقام 741 نيابة إدارية ورقم 5190 و5191 محامى عام لنيابات الدخيلة. من جهة اخرى قامت اليوم حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بمحطة ترام كليوباترا التابعة لحى شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق برئاسة اللواء دكتور حسن الامام، لإزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق بمحطة ترام كليوباترا وشارع بوباستس وشارع عمر الخيام. وأسفرت الحملة عن رفع كافة الاشغالات التي تُعيق المارة، كما تم المرور على الاسواق بنطاق الحي لفضّ تجمعات المواطنين، وأيضًا شملت الحملة طريق الكورنيش بنطاق الحي. يأتي هذا تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد، جاءت الحملة من خلال ادارة اشغال الطريق بالحي وبحضور العميد شريف حسني نائب مدير إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع وحدة شرطة المرافق بالحي . كما واصلت مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة وفي تصريح له اليوم قال يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن عدد المتقدمين لأداء الإمتحان بالإسكندرية بلغ 47180 طالبًـا وطالبة بجميع الشُّعب يؤدون امتحاناتهم أمام 146 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثماني. وأكد الديب أن لجان قبول الاعتذارات عن أعمال الامتحانات تبدأ عملها يوم الأحد المقبل الرابع عشر من يونيو الجاري وفق الضوابط والتعليمات الصادرة من الوزارة في الشأن، كما تم تجهيز إحدى وثلاثين استراحة للجان السير وأعمال التقدير بواقع ( 22 ) استراحة للرجال وتسع استراحات للسيدات على أفضل نحو ممكن بمايليق بزملائنا رؤساء اللجان والمراقبين والمعلمين وتم توفير مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والتليفزيونات والفُرُش اللازمة للإقامة.