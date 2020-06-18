محافظ المنوفية يوجه بإعادة هيكلة الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة

كتب عادل شحتينو

فاجىء اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة بركة السبع ، وأكد على أن هناك خطة لإعادة هيكلة الحملات الميكانيكية بنطاق المحافظة ، مشيراً إلى أنه لأول مرة سيتم تعيين نائب لرئيس المدينة لشئون الحملات الميكانيكية على مستوى المحافظة ويسند إليه مهام أخرى،وذلك في إطار رفع كفاءة الجهاز الإدارى ومحاسبة المقصرين والدفع بقيادات قادرة على إنجاز المهام ومواجهة الفساد وكذا رفع كفاءة المعدات وتعظيم الإستفادة القصوى من المعدات المتاحة لضمان تأدية المهام على أكمل وجه ، هذا وقد أكد المحافظ على أن الحملة الميكانيكة هى الذراع الأيمن لرئيس المدينة للإرتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال زيارته للمدارس للوقوف على مدى جاهزيتها لبدء امتحانات الثانوية العامة بحضور محمد موسى نائب المحافظ ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع . هذا وقد استمع المحافظ إلى شرح من مدير الحملة الميكانيكية عن كافة المعدات الموجودة بالحملة والمعدات التى يتم إجراء الصيانة اللازمة لها مؤكدا علي أن المعدة التي لم يجدي معاها الاصلاح والصيانة يتم تكهينها حفاظا علي المال العام ، كما وجه رئيس المدينة بإعادة إستخدام أعمدة الانارة القديمة الموجودة بالحملة والإستفادة منها وإعادة تأهيلها بالتنسيق مع مشروع تحسين الطرق بالمحافظة . هذا وقد أكد محافظ المنوفية على أنه تم تشكيل لجنة دائمة برئاسة السكرتير العام المساعد للمرور الدورى على الحملات بنطاق المحافظة لمتابعة الحملات للوقوف على أوجه القصور لسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة وانجاز المهام علي الشكل الأمثل