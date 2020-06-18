محافظ أسيوط: تنفيذ 22 حالة إزالة لمخالفات بناء وتعديات خلال يوم واحد بحي شرق ومركز منفلوط

كتب: سويفى رشدى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بأحياء ومراكز المحافظة تمكنت خلال يوم من تنفيذ 22 حالة إزالة بإستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حيث ترأس السكرتير المساعد حملة مكبرة لإزالة التعديات بمركز منفلوط مشيرًا إلى استمرار الحملات وخاصة في ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين بإستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19 ” وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية. واستهدفت حملات اليوم إزالة بعض التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرية بني شقير وأم القصور بمركز منفلوط أسيوط برئاسة المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد وبمشاركة المهندس حسام محمدين رئيس مركز ومدينة منفلوط فضلًا عن إزالة بعض مخالفات البناء في مهدها وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة كما تم تنفيذ حملة بحي شرق بمشاركة أيمن محروس رئيس الحي أسفرت عن إزالة بعض مخالفات البناء وبعض الشدات الخشبية وإزالة بعض الأدوار المخالفة بشارع الحكمدار بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية للحي. وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين تجنب النزول والبقاء في المنازل قدر الامكان ومنع التجمعات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.