محافظ أسيوط: رصف طريق العقال البحري – النواورة بمركز البداري ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق

كتب: سويفى رشدى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة بكافة القطاعات المختلفة وفقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة مشيراً إلى أهمية الإنتهاء من أعمال رصف وتمهيد شوارع الأحياء والمدن على مستوى المحافظة وطبقاً للخطة الزمنية والمواعيد المحددة مسبقًا وذلك بالتنسيق بين المحافظة ومسئولي المراكز والأحياء ومشروع الرصف مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ مشروعات الطرق ومحاور التنمية التي يجرى تنفيذها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030. وأوضح محافظ أسيوط أن المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة قد تفقد أعمال الرصف الجاري تنفيذها بطريق (العقال البحري/النواورة) بنطاق مركز البداري وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ واستمرار العمل وتذليل العقبات والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد ـ 19” مشيراً إلى العمل على رفع العبء عن كاهل المواطنين وتسهيل النقل والانتقال بين المراكز وداخل المدينة دون معاناه لافتاً إلى أهمية الإشراف المباشر والتواجد الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الاعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.