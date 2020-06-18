“النقل”: غلق الهيئة العامة للطرق والكباري لطريق “الكافوري – برج العرب” لمدة اسبوع

أشارت الوزارة في بيانها الصادر اليوم أن طريق الكافورى/ برج العرب يبلغ طوله 13كم وتم الانتهاء من تطويره عام 2018 ليكون الطريق الرئيسي اتجاهين كل اتجاه 3حارة مرورية بالاضافة الى طريقي خدمة كل منهما يتكون من عدد 2 حارة مرورية في الاتجاه مع تنفيذ عدد (4) دورانات للخلف عند كم 3 ، 5 ، 8 ، 11

وأنه نظراً لشكوى العديد من المواطنين من مستخدمى طريق الكافورى / برج العرب وسكان المنطقة من عدم التزام قائدى السيارات بالاتجاهات الصحيحة للمرور حيث يقومون بالسير عكس الاتجاه لاستخدام الدوران للخلف عند كم (5) من الطريق بدلا من الدوران للخلف التالى مما تسبب فى العديد من الحوادث بهذه المنطقة

فقد اتخذت الهيئة العامة للطرق والكبارى اجراءاً للتجربة لمدة اسبوع بغلق الدوران المشار اليه وتقييم الوضع بناءً على حركة المرور بالطبيعة وتحديد القرار المناسب لهذه المنطقة بالبقاء على الوضع الحالى او ايجاد حلول هندسياً بما يتناسب مع السلوكيات الخاطئة لبعض قائدى السيارات فى هذه المسافة