تعليم المنوفية يقرر عودة جميع العاملين بديوان المديرية والإدارات التعليمية

كتب عادل شحتينو

أصدر أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية أمرا إداريا بالتنبيه على جميع العاملين بديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة بضرورة الالتزام بالحضور لمقار عملهم اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2020/6/21 تزامنا مع بداية امتحانات الدور الاول للثانوية العامة والدبلومات الفنية . وأكد سويد أن هذا القرار جاء تطبيقا للمادة الثامنة من قرار رئيس الوزراء رقم 1196 لسنة 2020 ونظرا لحالة الاستنفار الكبرى التي تشهدها المديرية والإدارات التعليمية استعدادا لبدء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وقد أثار القرار فور نشره العديد من التساؤلات حول القائمين بالاجازات الاستثنائية والمدرسين بالمدارس