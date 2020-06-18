ننشر أسماء المرشحين لجوائز الدولة التقديرية

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، عن أسماء المرشحين للفوز بجوائز الدولة التقديرية والتفوق والنيل لعام 2020م، والتى من المقرر أن يتم التصويت عليها يوم السبت المقبل، خلال اجتماع أعضاء المجلس برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

جائزة النيل

وقد رُشح لجائزة النيل للمبدعين المصريين والمبدعين العرب فرع الفنون، الفنان چورج البهجورى فنان الكاريكاتير، الذى أقام وشارك فى أكثر من 100 معرض فى مصر و العالم ، والفنان لينين الرملى، الذى كتب العديد من الأفلام والمسرحيات الهامة، وأسس فرقتين مسرحيتين، كما مثل مصر فى العديد من الندوات الدولية، وحصل على العديد من الجوائز المصرية والعالمية.

وفي جائزة النيل للآداب: الكاتب محمد سلماوى، الذى مثل فى مصر فى العديد من المؤتمرات والندوات الدولية وله العديد من المؤلفات المسرحية بمختلف اللغات، والدكتور أحمد على مرسى، الذى شغل منصب رئيس اللجنة الثقافية بالشعبة الوطنية باليونسكو، كما له العديد من المؤلفات فى التراث والفن الشعبى المصرى.

أما جائزة النيل فى العلوم الاجتماعية، رُشح لها الدكتور جودة عبدالخالق، الذى شغل منصب وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، وكذلك وزير التموين والتجارة الداخلية، وله العديد من المؤلفات فى المجال الاقتصادى، والدكتور محمد دويدار أستاذ القانون والاقتصاد السياسى وله العديد من المؤلفات بمختلف لغات العالم.

كما رُشح لجائزة النيل للمبدعين العرب الفنان السودانى محمد خليل، الذى يعد أحد رواد الحداثة الفنية، وتعرض أعماله فى مختلف المكتبات العالمية، والدكتور فتحى التريكى، تونسى الجنسية وهو أستاذ فى الفلسفة السياسية وحصل على العديد من الجوائز فى هذا المجال وله العديد من الإصدارات.

جائزة الدولة التقديرية:-

وتضم قائمة المرشحين لجائزة الدولة التقديرية فرع الفنون، كلاً من الفنان والمخرج محمد صبحى، الذي نال العديد من الجوائز فى مصر والخارج، وكذلك المخرجة سميحة الغنيمى خبيرة الأفلام التسجيلية، التى قدمت عدد من الأفلام التي تتناول رموز مصر الفنية والأدبية، وأيضًا الدكتور الراحل فاروق وهبة أستاذ فن التصوير والتصميم. وأيضًا الدكتور طارق زبادى أستاذ النحت، والفنان التشكيلى ثروت البحر، الباحث في دراسات الخط العربى، والدكتورة هدى وصفى أستاذة الأدب الفرنسى، التي لها العديد من الترجمات من اللغة الفرنسية إلى العربية وكذلك العديد من المؤلفات فى مجال المسرح.

أما المرشحون في فرع الآداب، فهم الدكتور محمد سليمان أستاذ الشعر المسرحى، والدكتور محمد جبريل، الذى ترجمت أعماله الأدبية إلى العديد من اللغات، والدكتور يعقوب الشارونى أستاذ أدب الطفل، ، والروائى مصطفى نصر، والدكتور عبدالله التطاوى صاحب الدراسات البحثية فى مجال الآداب و الذي مثل مصر فى العديد من المؤتمرات الدولية، والدكتور محمد حسن أستاذ النقد الأدبى الحديث.

جائزة التفوق:-

أما جائزة التفوق، فقد رُشح لفرع الفنون الدكتور أحمد منصور أستاذ فن الجرافيك، والدكتور كريم كسيبة أستاذ الهندسة المعمارية، و المخرج الراحل دكتور محسن حلمى، والفنان التشكيلى ناثان دوس.

أما في فرع الآداب، فتم رُشيح الدكتورالشاعر مسعود شومان، والدكتور أحمد بلبولة أستاذ الدراسات الأدبية، والدكتور فوزى خضر أستاذ الأدب العربى وله العديد من المؤلفات، والدكتور مصطفى عبدالسلام أستاذ البلاغة والنقد الأدبى.

وفى فرع العلوم الاجتماعية. المرشحون هم الدكتور إبراهيم المسلمى أستاذ الإعلام المتفرغ، ، والدكتور أحمد رجب أستاذ العمارة الإسلامية، والدكتور أنور مغيث أستاذ الفلسفة السياسية والمدير السابق للمركز القومى للترجمة، وله العديد من المؤلفات بالعربية والفرنسية، والدكتور عبدالمنعم الجميعى أستاذ التاريخ، وله العديد من المؤلفات فى التاريخ الحديث، والدكتور محمد طايع أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، والدكتور مصطفى مرتضى المتخصص فى المشكلات الاجتماعية وقضايا الشباب.