ورشه عمل تدريبية عن بعد بإستخدام تقنيه الفيديو كونفرانس بالشرقية

كتب محمد يعقوب

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تنظيم مركز التدريب الإداري التابع لديوان عام محافظة الشرقية أول ورشه عمل للتدريب عن بعد وذلك تحت عنوان (الإتجاهات الإدارية الحديثة : تطبيقات بإستخدام النموذج المنطقي ) والتي يحاضر فيها وينفذها الأستاذه الدكتورة ناهد محمد مصطفي علي المدرب الدولي المعتمد من المجلس الدولي للمدربين المعتمدين ومستشارة التخطيط الإستراتيجي وتنمية الموارد البشرية بمحافظة الشرقية وذلك يوم الأحد الموافق 21/6/2020 و حتي 28/6/2020 أشار المحافظ أن الورشة التدريبية تستهدف شباب الإداريين من سن (25-40) سنه والعاملين بديوان عام المحافظة وجميع المراكز والمدن والأحياء مشيراً إلى أن الهدف من تلك الورشة هو تنمية مهارات ومعارف المتدربين نحو الإتجاهات الإدارية الحديثة وإستخدام النماذج العلمية المستحدثة في إدارة المؤسسات. أوضح المحافظ ان هذه الورشة التدريبية والتي سيتم عقدها وتفعيلها من مركز التدريب الإداري بالمحافظة ستكون مجانية وسيقوم كل متدرب بالحصول علي شهادة إلكترونية للدورة معتمدة من مركز التدريب الإداري ويمكن طباعتها شريطة اجتياز الشروط الأتيه: 1- حضور جلستي التدريب عن بعد (اون لاين- تدريب متزامن) أي تفاعل جميع المتدربين مع المدرب بالجلسة التدريبيه في نفس الوقت عبر إستخدام أحد التطبيقات الذكيه للتواصل الجماعي. 2- العمل الجماعي لإستكمال المشروع المطلوب من المتدربين عبر التفاعل من خلال تشكيل مجموعات عمل محدده (تدريب غير متزامن) أي ان المدرب والمتدربين غير متفاعلين في نفس ذات الوقت . 3- الالتزام بتسليم المشروع التطبيقي في الوقت الذي يحدده المدرب أكد المحافظ أن ورشة العمل تمثل أولى سلسلة دورات التدريب عن بعد والتي ستمتد لتدريب كل الفئات والأعمار داخل المحافظة تماشياً مع الظروف التي يمر بها العالم والتي تحول دون تنفيذ التدريب المباشر مما يتطلب تفعيل التعلم والتدريب عن بعد.