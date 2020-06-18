الجامعة العربية ترحب بعودة العمال المصريين المحتجزين من ليبيا

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بعودة العمال المصريين الذين كانوا محتجزين في ليبيا إلى الأراضي المصرية اليوم الخميس، مشيدة بالجهود التي قامت بها مؤسسات الدولة المصرية في متابعتها لهذه القضية منذ بدايتها وتعاملها معها إلى أن تم الإفراج عن العمال وتأمين سلامتهم.

وأعرب مصدر مسئول بالأمانة العامة عن إرتياح الجامعة لسرعة حسم هذه القضية ومعالجتها بهذا الشكل الناجح، ووجه التهنئة إلي الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعباً على عودة العمال سالمين وجمعهم مع أسرهم وذويهم.

كما أثنى المصدر على الدور الذي إضطلعت به حكومة الوفاق الوطني الليبية في تعاملها الحازم والسريع مع جريمة إحتجاز العمال المصريين، وما أعلنت عنه الجهات الأمنية المختصة بشأن التحقيق فيها وتقديم مرتكبيها للعدالة، وما قامت به من جهد في سبيل الإفراج عن العمال والتعاون مع الحكومة المصرية في تأمين عودتهم إلى مصر.