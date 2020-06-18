اكتمال جهوزية لجان الادارة لامتحانات الثانوية بفاقوس

كتب محمد يعقوب

قال احمد عبدالعظيم مدير عام الادارة التعليمية بفاقوس انه كلف محمد منصور السعداوى وكيل الادارة التعليمية برئاسة غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بادارة فاقوس التعليمية لثقته الكبيرة فيه ولخبرته وامانته وذلك نظرا “لوجود مانع قانونى لى كمدير عام لوجود صلة قرابة لى باحد الممتحنين بكفر صقر”وبدوره اكد محمد السعداوى رئيس غرفة عمليات اعمال امتحانات الثانوية العامة بالادارة اكتمال جهوزية لجان الادارة لامتحانات الثانوية و انه قد وضع تصورا شاملا لاستيعاب كافة الطلاب بما يتوافق وقانون امتحانات الثانوية وما استجدت من تعليمات حيث تجرى الامتحانات فى ظروف استثنائية وصعبة نظرا لجائحة وباء كورونا واشار السعداوى الى ان فاقوس بها اربعة عشر لجنة بالاضافة الى لجنتين احتياطيتين وجميع اللجان داخل مدينة فاقوس باثتناء لجنة واحدة بقرية الديدامون والتى تبعد عن المدينة مسافة اقل من اثنين كيلومتر وهى لجنة مدرسة على بن جاسم الرسمية للغات واشار السعداوى الى ان الممتحنين من الطلاب بلغ عددهم 4033 طالبا وطالبة وقد تم مراعات تعليمات السيد/ رمضان عبدالحميد وكيل اول الوزارة والسيد الوزير فى تباعد الطلاب حيث يوجد فى كل حجرة 14 طالبا فقط كما انه تم تخصيص اماكن مظللة كاستراحات للطلاب للتمكن من المراجعات قبل الامتحان واماكن اكثر امانا لاجراء الفحص الطبى السريع للكشف عن ما ان كان هناك طالبا مصاب من عدمه عن طريق مقياس الحرارة المعروف للكشف السريع عن الاصابات واضاف رئيس غرفة العمليات محمد منصور السعداوى وكيل الادارة التعليمية الى انه تم تجهيز استراحتين وعلى مستوى عال داخل مدينة فاقوس ايضا وذلك كمبيت للملاحظين المنتدبين والذين قد لاتساعدهم الظروف للسفر يوميا وقد تراعى ان تكون احداهما للسيدات والاخرى للرجال واكد السعداوى انه اثناء مروره بصحبة احمد عبد العظيم مدير عام الادارة قد تنبه على ضرورة عدم تواجد اولياء خارج اللجان موجها الشكر للقطاع الامنى والصحى على التواجد وبكثافة بلجان الامتحانات منذ امس للتامين وكذا للتامين الصحى موجها الشكر للدكتورة امال سريا مدير عام منطقة فاقوس الطبية بالتامين الصحى وشدد السعداوى على ضرورة تنفيذ كل ماورد من تعليمات وما يستجد منها داعيا الجميع للاسهام فى انجاح العملية الامتحانية معتبرا ان نجاحها يعد برهانا على ان مصر تخطو قدما وبخطى سريعة لامتلاكها قيادات وطنية مخلصة وعلى مستوى عالى من الجهوزية برئاسة الرئيس القائد عبد لفتاح السيسي .