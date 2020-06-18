عضو صحة النواب يكشف التفاصيل الكاملة لظهور فيروس جديد في الصين

كشف الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، حقيقة ظهور فيروس جديد في بكين، بعد أن انتصرت الصين في القضاء على فيروس كورونا الذي ضربها في ديسمبر ٢٠١٩.

وأوضح أبو العلا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعنوان نص ساعة طب، أن الفيروس الذي ظهر في بكين ما هو الا موجة ثانية من فيروس(كوفيد ١٩) وليس فيروس جديد كما أشيع. وأكد النائب، عدم وجود أي دليل علمي على أن ما ظهر في أحد أسواق بكين فيروس جديد أو أنه أسرع انتشارا أو أكثر خطورة أو أقوى من فيروس كورونا. وأشار إلى أن سبب ظهور الموجة الثانية في بكين، لأن هذه المنطقة كانت أقل في عدد الإصابات مقارنة بووهان، لذلك لم تحصل على مناعة القطيع وهو ما تسبب في ظهور موجة ثانية من الفيروس.

وتابع أبو العلا: غياب المناعة عن بكين والتساهل في الإجراءات الاحترازية واستئناف أغلب الأنشطة بدون ضوابط كان سببا في ظهور الموجة الثانية، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية سبق وحذرت من هذه الموجة. وحول ما أثير بأن السبب في عودة الفيروس أو ما أطلق عليه فيروس جديد هو السالمون، أكد أبو العلا، أن ذلك غير صحيح والسالمون برئ منه بناء على ما أعلنته النرويج بعد الفحص الدقيق باعتبارها من أوائل مصادر السالمون.

وجدد أيمن أبو العلا، التأكيد بأن فيروس كورونا تحور إلى الأضعف وفي القريب العاجل سيكون هناك مصل له. وفي سياق مختلف، دعا أيمن أبو العلا، إلى ضرورة تشديد الإجراءات في التعامل مع الصين بوجه عام وبكين على وجه الخصوص بالتزامن مع الاتجاه لعودة الطيران الخارجي، لتجنب وصول الموجة الثانية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أغلب الدول الأوروبية اتخذت إجراءات صارمة في التعامل مع الصين بعد ظهور الموجة الثانية في بكين.