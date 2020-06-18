“عربية النواب” تصف الإوضاع الإنسانية باليمن بالكارثية وتطالب العالم بالتدخل لإنقاذ الشعب

كد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الأوضاع الانسانية في اليمن اصبحت كارثية وقد تتعرض اليمن لعواقب وخيمة وانهيار مروع ولابد للمجتمع الدولى باسره خاصة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية بسرعة التدخل لانقاذ اليمن.

وطالب “أباظة” فى بيان له اصدره اليوم من المجتمع الدولى وجميع المنظمات والهيئات الإنسانية والدول الكبرى والغنية القادرة على تقديم المساعدة لليمن بشكل عاجل، خاصة ان هناك تقارير تؤكد أن 80% من سكان اليمن يعتمدون على المُساعدات لكي يبقوا على قيد الحياة وأن اليمن يُمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم فى الوقت الراهن خاصة فى هجمة جائحة “كوفيد-19″، مع أمراض وبائية أخرى مثل الملاريا وحمى الضنك والكوليرا وغيرها

وكانت المملكة العربية السعودية قد استضافت مؤخرا مؤتمر المانحين لليمن 2020 افتراضيًا لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن وأعلنت خلاله عن تعهدات مالية بلغت نحو 500 مليون وتم تخصيص 25 مليون دولار للمساعدة في جهود مواجهة جائحة كورونا المستجد كوفيد ــ 19 ولسد الاحتياجات الأساسية هناك، فيما لاقى المؤتمر ترحيبا دوليا واسعا.