“الري” : مواصلة التصدي للتعديات على الترع والمصارف، بكل قوة و”البحيرة” الأعلى خلال الأسبوع بواقع (57) إزلة

تلقي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريراً بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ(271,934) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 ، فضلا عن إزالة (406) حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو الجاري ،

حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع بتنفيذ (230) إزالة ، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (166) إزالة على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (10) إزالة على منافع الصرف.

وفي هذا الصدد أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ عدد ( 230) إزالة خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو ٢٠٢٠ شملت إزالة عدد (10) بمحافظة الجيزة وعدد (19) بمحافظة المنوفية وعدد (24) بمحافظة البحيرة وعدد (8) بمحافظة كفر الشيخ وعدد(17) بالدقهلية وعدد(55) بمحافظة دمياط وعدد (4) بمحافظة بني سويف وعدد (17) بمحافظة أسيوط وعدد (6) بمحافظة سوهاج وعدد (24) بمحافظة قنا وعدد (28) بمحافظة الأقصر وعدد (18) بمحافظة اسوان ليكون اجمالى الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (53900) إزالة

ومن جانبه أفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة (166) مخالفة خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو شملت تنفيذ (12) إزالة بمحافظة القليوبية ،و(18) إزالة بمحافظة المنوفية و(1) إزالة بمحافظة دمياط ، و(21) إزالة بمحافظة الاسماعيلية و(1) إزالة بمحافظة الدقهلية وكذلك (21) إزالة بمحافظة الجيزة و(33) إزالة بمحافظة البحيرة إلى جانب (8) إزالات بمحافظة القاهرة علاوة على (9) إزالات بمحافظة الشرقية ، و (13) إزالة بمحافظة سوهاج و (17)إ زالة بمحافظة اسيوط و (2) إزالة بمحافظة الغربية و (10) إزالات بمحافظة قنا ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الري (141260) إزالة.

وفي سياق متصل أفاد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال هذا الاسبوع من شهر يونيو 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجه القبلى بلغت ( 10 ) إزالة موزعة على عدد ( 1 ) محافظة . وقد تضمنت تنفيذ عدد (10) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة ( أسيوط بعدد (10 ) إزالة) .. هذا ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 بعدد ( 76774)

جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.