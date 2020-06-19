” الري” : طرح وتدبير الاعتمادات المالية لتأهيل الترع ضمن المشروع القومي لتبطين الترع

صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى انه فى ضوء المتابعة المستمرك للموقف التنفيذى لأعمال مشروع تأهيل وتبطين الترع فقد تم حتى ١٧يونيو ٢٠٢٠ الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات الماليه لعدد ٢٠٠ عمليه لتأهيل الترع بطول حوالى ١٠٥٠ كم بقيمه تقديريه حوالى ٢.٨ مليار جنيه فى زمام حوالى ٣٩٨ الف فدان موزعه على عدد ١٧ محافظه وهى

اسوان – قنا – سوهاج – اسيوط – المنيا – بنى سويف – الجيزه – الفيوم – القليوبية- المنوفية- الشرقيه- الغربيه – الاسماعيليه – الدقهليه – دمياط – البحيره – الاسكندريه

وتم الإنتهاء من تنفيذ تأهيل عدد ٤١ ترعه بطول حوالى ١٢٠ كم

وجارى حاليا أعمال التأهيل فى عدد ٥٥ ترعه بطول ١٩٠ كم فى محافظتى الشرقيه وبنى سويف ويتم متابعة تنفيذ الاعمال والشركات العاملة و الاعمال تسير بصورة مرضية

وتجدر الإشارة الى ان تلك الاعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية ٢٠٣٧ والتى تهدف الى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية

ويُذكر أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود إقتصادى و إجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها وستؤدى الى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق و ستساهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين .