“الرى” تناقش خطة الادارات فى تنفيذ شبكات الرى الحديث وتحرير محاضر للمخالفين و توقيع العقوبة على غير الملتزم من المزارعين

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعاً عبر تقنيه الفيديو كونفرانس مع الدكتور رجب عبد العظيم و الدكتور ابراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى و رؤساء الإدارات المركزية للتوجيه المائي و المشروعات و السادة مديري عموم التطوير و التوجيه المائى بمناطق الجمهورية وذلك لمناقشة خطة كل إدارة فى تنفيذ شبكات الرى الحديث سواء الأراضى القديمة أو المستصلحة و التى تُروى بالغمر بالمخالفة و الأشجار و البساتين وقام مديري العموم بإستعراض ما تم تنفيذه فى خطة التحول من الري بالغمر لتطبيق طرق الري الحديث ومدى التنسيق مع اللجان الإقليمية بكل محافظة و عرض المستهدف و الجدول الزمني المقترح لنهو تغطية المناطق المستهدفة وجه الدكتور عبد العاطي بسرعة تحرير محاضر للمخالفين لطرق الرى الحديث و توقيع العقوبة على الغير ملتزم بالتحول للرى الحديث من المزارعين لتحقيق محور ترشيد استخدام المياه و هو من الاهداف الأساسية للتغلب على اى تحديات مائية