مينا كرم يكتب :الجحيم هو الاخرون ..”مسرحية من مشهد واحد”

بقلم : مينا كرم

يُفتح الستار علي خمسة أفراد يمثلون تشكيلاً خماسيًا ويقفون بحركة اّلية جامدة فيما يقف عند رأس التشكيل من الأمام شخص يبدو عليه الوقار ويرتدي زياً ملكياً فاخراً وهو يسير بخطوات عرضية هادئة وهو يخاطب انسان بسيط يجلس في الطرف الأقصي المقابل من الجانب الأخر للتشكيل الذي شكل بحركته عازلا بينهما :

” لقد أوجدتك مثلي .. مختلفاً .. متفرداً .. جماعياً .. لكي تحلق مع باقي السرب لتشكل لوحة الحياة ”

اثناء كلماته يتحرك الانسان البسيط علي الجانب الاخر ويسير ملوحاً بذراعه كجناحي طائر في حركة محلقة تتسم بالسعادة مع باقي افراد التشكيل الذين يؤدون نفس الحركة الروتينية لكن بشكل متناغم يتكامل ليعطي شكلاً جماعياً له مدلول ايجابي علي خلفية موسيقي هادئة حالمة تتوقف فجأة وبعدها يبدأ أفراد التشكيل الخماسي في الاداء بشكل فردي اّلي ليقول كل واحد فيهم جملته ثم يعطي ظهره للجميع بنفس الحركة الاّلية ..

الاول : إما أن تكون معنا أو علينا و تتحمل النتائج !! وفي الأخير انا وبعدي الطوفان !!

الثاني : أبانا الذي في السموات أبقي فيها !!

الثالث : ديني فقط هو الحل !! وليس هناك أخر !!

الرابع : الجحيم هو الاخرون !!

الخامس : احبوا اعداءكم .. حيث ان المختلفون عنكم في الدين , الطائفة, اللون , الفكر … فهؤلاء هم أعداءكم !!

في هذه الاثناء يضع الانسان يده أعلي رأسه ويسير بحركة مضطربة مرتبكة في محاولة يائسة للوصول الي صاحب الزي الملكي في الطرف الاخر ولكن تعوقه الحركة الاّلية المبعثرة لأفراد التشكيل وتمنعه من الوصول , في الوقت الذي يسعي فيه الطرف الاخر ايضاً الوصول اليه ولكنه من خلال ( حركات بانتومايم ) يكتشف أن أمامه جدار زجاجي وهمي صنعه هو دون أن يدري يمنعه من الوصول ..

اثناء ذلك يتصاعد صوت أفراد التشكيل وتتصارع حركتهم الاّلية المتشابكة بجنون لاهث مع استمرار اصطدام الطرف الاول بالجدار الوهمي التخيلي مع سقوط الانسان تحت أقدام الاّليين من فرط المعاناة والانهاك ,

تتعالي اصوات كل من علي المسرح كلا بجملته وتتصادم علي خلفية موسيقي متوترة تتصاعد وتتصاعد وتتصاعد ثم ..

_ اظلام _