رئيس مركز ومدينة مطوبس يهيب بالمواطنبن بالالتزام بتطبيق حظر التجوال وارتداء الكمامات للحماية من فيروس كرونا بعد وفاة ثلاثة حالات

كتب منتصر النجار

قام المهندس استفتاح على ابوابراهيم رئيس مركز ومدينة مطوبس بحضور ا/ سليم ابوشريف وا/انور عطية والمهندس عمرالزعيقى نواب مركز ومدينة مطوبس بالمروربشوارع المدينة ونطاق الوحدات المحلية للالتزام بقرار حظر التجوال ضمن الإجراءات الجادة التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد تنفيذًا لقراراللواء محافظ كفرالشيخ في إطار الخطة الشاملة والاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والحد من انتشاره وأهاب رئيس المركز والمدينة بالمواطنين الاستمرار في هذا الالتزام حرصًا على صالح أسرهم وأبنائهم حتى يتم عبور هذه المرحلة العصيبة بسلام مؤكدًا أن هذا الالتزام هو دليل وعي تام بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى انتهاء هذه الأزمة وأشاد رئيس مركز ومدينة مطوبس بالدور الذي يقوم به مركز شرطة مطوبس برئاسة المقدم هشام الزعفرانى مأمور مركز شرطة مطوبس والرائد عمرو فتح الله رئيس البحث الجنائى بوحدة مطوبس وماونوه في متابعة التزام المواطنين بتعليمات الحظر، والتنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية في التعامل مع أية حالات طارئة، والتكاتف المستمر بين كافة الجهات ذات الصلة لمُحاصرة انتشار ڤيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين