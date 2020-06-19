السعداوى يتابع بوابات التعقيم بلجان الثانوية بفاقوس الشرقية

كتب محمد يعقوب

أكد محمد منصور السعداوى وكيل الادارة رئيس غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بادارة فاقوس التعليمية نظرا لاعتذار مديرها العام لصله القرابة الامتحانية وتكليف السعداوى لجريدة الاهالى اكتمال تركيب بوابات التعقيم بكافة الجان الاساسي منها والاحتياطى حيث توجد 14 لجنة اساسية واثنين احتياطيتين جاء ذلك اثناء متابعتة تركيب بوابات التعقيم بمقار لجان الثانوية العامة حيث تأكد من توفير كافة احتياجات رؤساء اللجان مشيدا بجهود السادة منسقى اللجان بالإدارة. وأكد السعداوى على التواصل المستمر بين منسقى اللجان وغرفة عمليات الإدارة مع رؤساء اللجان لتذليل العقبات أو مشكلات قد تطرأ أثناء إجراء الامتحانات وتوفير الدعم الكامل للمشاركة فى نجاح منظومة امتحانات الثانوية وتوفير الجو المناسب لأداء الطلبة للامتحان فى سهولة ويسر.