اجهزة محافظة الاسكندرية استعدت لامتحانات الثانوية العامة …162 بوابة تعقيم واجهزة كشف حرارى

كتب احمد سلامة

أعلنت محافظة الاسكندرية ومديرية التربية والتعليم عن انتهاء اجراءات الحماية للجان امتحانات امتحانات الثانوية العامة حيث تم تخطيط مداخل وأفنية مقار اللجان المخصصة للامتحانات ، على مسافات متباينة يقف بها الطلاب مراعاة للتباعد الاجتماعي لحين توقيع الكشف عليهم قبل دخول الامتحان للتأكد من عدم إصابتهم بأية أعراض لفيروس كورونا المستجد كما تسلمت مديرية تعليم الإسكندرية 162 بوابة تعقيم من بينهم 145 للجان الامتحان و17 بوابة لديوان المديرية ودواوين الإدارات والكنترولات ولجنة الإدارة ولجان التقدير، وكذلك أجهزة الكشف الحراري وكافة مستلزمات الحماية والتعقيم من الكمامات بمختلف أنواعها وجوانتيات وأكياس (جل) وأجهزة أحذية وأكياس أحذية للمعلمين والطلاب، وتم توزيع هذه المستلزمات على الإدارات التعليمية الثماني . وتم تعميم الفيديو الذي أعدته وزارة التربية والتعليم لجميع الإدارات وجميع اللجان الامتحانية بالمحافظة ، وتضمن الفيديو محاكاة توقيع الكشف الطبي على الطلاب ودخولهم اللجان والمسافات البينية كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أصدر تعليماته لمسئولي مديرية التربية والتعليم وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لإنهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة ، والتي تبدأ في 21 من الشهر الجاري ، مشددا على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة والسكان من عمليات تطهير وتعقيم وارتداء الكمامات وتباعد اجتماعي بمسافات آمنة للطلاب والمعلمين منعا لأية تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد ، فضلا عن ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن التزام المعلمين والطلاب بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات في هذه الظروف الاستثنائية ، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين داخل اللجان. من جهة اخرى واصلت الأجهزة التنفيذية ب الإسكندرية حملاتها لإزالة أعمال البناء المخالف، تمكنت خلالها من تنفيذ 17 قرار إزالة لعقارات وأسوار مخالفة في أحياء “الجمرك – المنتزه ثان – برج العرب – غرب الإسكندرية – العجمي – العامرية أول – العامرية ثان”. وشملت الحملات، تنفيذ 8 قرارات إزالة لمباني مخالفة على أراضي أملاك الدولة، بمركز ومدينة برج العرب، فضلا عن إحالة 3 مخالفين إلى النيابة العسكرية. وتضمنت باقي القرارات إزالة أعمال بناء مخالف لطابق رقم 11 في عقار بحي الجمرك، وغرفة بحرم الطريق العام في شارع محمود سامي البارودي بحي المنتزه ثان، فيما جرى إزالة طابقين بعقار مخالف وشبكة محمول دون ترخيص بمنطقة كرموز بحي غرب، وهدم سور أقيم على أرض منفعة عامة بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي.