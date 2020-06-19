جامعة أسيوط تعلن إجراء مسحات وفحص طبى لنحو ٣٨٠ ممرضة ومسعف وعامل بمختلف اقسام مستشفياتها منذ بدء الجائحة 

كتب:سويفى رشدى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على متابعة الحالة الصحية لكافة أفراد الأطقم الطبية القائمة على تقديم الخدمة الطبية بمختلف أقسام مستشفياتها وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة المرضى المترددين على مستشفيات أسيوط الجامعية. وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أنه طوال الشهور السابقة و منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد تم متابعة تنفيذ خطة حماية الأطقم والتى اشتملت على عقد لهم عدد من دورات مكافحة العدوى على نحو مكثف، وتوفير ما يلزمهم من أدوات تطهير وتعقيم ومستلزمات للوقاية الشخصية والتى تشمل كمامات، و واقى الوجه وسترات طبية واقية بما يضمن حمايتهم والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا بين الأفراد. وكشف الدكتور طارق الجمال أن سبل الرعاية الصحية المقدمة للأطقم الطبية شملت أيضا إجراء المسحات والفحوصات الطبية لأية حالات اشتباه تقع بينهم والتى لم تقتصر على الأطباء فقط ولكنها امتدت لتشمل الممرضات والمسعفين والعمال بمختلف اقسام مستشفيات أسيوط الجامعية والذى وصل عدد المستفيدين منها طوال الفترة الماضية نحو 380 فردا ما بين ممرضة ومسعف وعامل من المشتبه فى إصابتهم بكوفيد 19 ، والذى تم إجراء لهم الفحوصات المحددة للكشف عن فيروس كورونا والتى شملت صورة دم ، وأشعة متعددة المقاطع على الصدر، ومسحة من الحلق وتحليل PCR وهو ما أثبت إيجابية 193 فرداً منهم بنسبة تتجاوز 51%. وعن الإجراءات المتبعة مع الحالات الإيجابية أوضح الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أنه يتم تحديد الإجراء وفقاً للحالة المرضية للمصاب حيث تم حجز الحالات المرضية الحرجة التى تستدعى لخدمة طبية بمستشفى الراجحى، اما الحالات الطفيفة والتى لا تعانى من أعراض مرضية حادة فيتم تخييرهم ما بين خضوعهم للعزل المنزلى أو العزل الصحى بالمدينة الجامعية مع تخصيص صيدلية لصرف العلاج اللازم لهم مجانا وإجراء المتابعة الطبية اللازمة لمتابعة حالتهم، مشيرا إلى اعتبار فترة العزل وما بعدها من فترة نقاهة إجازة مدفوعة الأجر.