ميناء الاسكندرية يستقبل 118ألف طن بضائع على 79سفينة

كتب احمد سلامة

قال بيان لهيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة أن الميناء شهد نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والشحن والتفريغ، إذ بلغ إجمالي عدد السفن 79 سفينة تحمل بضائع استراتيجية. وأوضح رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أن البضائع الواردة من الخارج تقدر بـ 118 ألف طن، فيما جرى تصدير 33 ألف طن بضائع. ولفت المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إلى أن عدد الحاويات الصادرة يقدر بـ 958 حاوية، والواردة 1877 حاوية، منوها أنه جرى دخول وخروج 13 ألف شاحنة من وإلى الميناء خلال 24 ساعة. ومن جانبه، أكد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن كافة الجهات المعنية تواصل أعمال تعقيم وتطهير الأرصفة والمباني والسفن والوحدات البحرية والبضائع، للحد من انتشار فيروس كورونا.