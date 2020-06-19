الأمانة تتلقي طلباً من مصر لعقد وزارى طارىء لبحث تطورات الاوضاع بليبيا

صرح السفير حسام زكى الامين العام المساعد بجامعة الدول العربية ان الامانة العامة تلقت طلباً من وفد مصر لعقد اجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ، لبحث تطورات الاوضاع فى ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس .

واشار الأمين المساعد الى انه يجرى حاليا التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية (سلطنة عمان) لتحديد موعد الاجتماع ، والمتوقع له ان يكون خلال الاسبوع المقبل، بعد أن حصل الطلب المصرى علي التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب عدة دول