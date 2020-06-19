الهيئة الوطنية للصحافة تتابع عن كثب حالة أحد المصابين بفيروس كورونا من الشركة القومية للتوزيع

تلقت الشركة القومية للتوزيع من خلال اتصال هاتفي بلاغ عن اصابة احد العاملين بها بفيروس كورونا وهو الاستاذ / ممدوح عبد الرازق دياب حيث انه كان مخالط لوالدته التى توفاها الله الاسبوع الماضى ، حيث انه كان يتلقى العلاج بالمنزل ولما ساءت حالته وارتفعت حرارته ويتلقى التنفس باسطو انة اكسحين .

وقد قامت لجنة ادارة الازمة بمحاولة التواصل مع وزارة الصحة لحجز سرير فى الرعاية ولكن باءت محاولتها بالفشل ولم تستطع وقمنا بابلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بالحالة الحرجة لتوفير سرير فى احد المستشفيات المتعاقد معها .

وفى استحابة سريعة من الهيئة الوطنية قامت الهيئة بالتواصل مع مستشفى المقاولين العرب وتحويل المريض فورا ونثمن دور الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر ونشكر الجهود المبذولة .