” الري”: إزالة واحدة من أكبر حالات تعدي رجال الاعمال علي نيل القاهرة وإحالة المتعدي للنيابة العسكرية وحبسه ١٥ يوما علي ذمة القضية

قامت وزارة الموارد المائية والري بتوجيه ضربه موجعة لواحده من أقدم وأكبر حالات التعدي علي نيل القاهرة، حيث نفذ قطاع تطوير وحمايه نهر النيل حملة لازالة التعديات بناحيه “منيل شيحه”، بمحافظة الجيزه في ضوء الملاحقات التي يقوم بها القطاع للتعديات المتوارثه منذ سنوات

وصرح مهندس”علاء خالد”، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أن أجهزة القطاع قامت بإزالة واحدة من أقدم وأكبر حالات التعدي علي نيل القاهرة والتى تمثلت في قيام أحد كبار رجال الأعمال بالتعدي علي إحدي الجزر النيلية التي يضع يده عليها منذ عشرات السنين ، وكان قد قام باعمال تسويه وردم قُدرت ب ١٢ الف متر مسطح مستغلا الجزيره المخصصه للزراعه وتحويلها الي جزيره سياحيه للتربح واقامه الحفلات والافراح عن طريق الردم المخالف بمجري نهر النهر .



وأضاف خالد ، أن أجهزة القطاع رصدت وتابعت الوضع الحالي للمخالفه وتم التوثيق لأعمال الردم المخالف من خلال التنسيق مع المعاهد البحثيه بالوزاره واستخدام تقنيه الاستشعار عن بُعد .

تجدر الاشارة الى انه تم التنسيق مع أجهزة وزاره الداخليه علي مدار يومين وتم إزالة الاعمال المخالفه من اسوار وكميات ردم غير مسبوقه، وانه تم إحالة المتعدي للنيابة العسكرية التي اعملت شئونها وتم حبس المتعدي ١٥ يوما علي ذمة القضية .

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية بكافة أجهزتها قدما في إزالة كافة التعديات علي مجري نهرنا الخالد لتبقي مصر هبة النيل .