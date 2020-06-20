ضبط 250 الف كمامة غير مطابقة للمواصفات بمصنع بالمنطقة الصناعية ببلطيم

كتب منتصر النجار

تمكنت مباحث التموين برئاسة العقيد محمد دومة بالتنسيق مع إدارة التموين ببرج البرلس من ضبط مصنع غير مرخص بالمدينة الصناعية ببلطيم لصناعة الكمامات الواقية يحتوي على 250 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات الطبية لطرحها للبيع بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة بالإضافة الى تواجد كميات كبيرة من الأقمشة والأربطة، والعبوات، والماكينات المستخدمة في الإنتاج وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة أكد العقيد محمد دومة رئيس مباحث التموين بكفرالشيخ علي إستمرارية شن هذه الحملات بصفة يومية على كافة أماكن بيع السلع ومواد التطهير والتعقيم باجميع مراكز ومدن المحافظة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بإستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.