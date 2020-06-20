مراكز المنيا تستقبل 303 ألف طن من الاقماح بالشون والصوامع المنيا

كتب اسامه سيد عبد العال

قال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، ان الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم الي 303618 طن و610 كيلو جرام، مشيراُ الي ضرورة الالتزام التام بتطبيق إجراءات الوقاية والتطهير بصفة دورية ومستمرة. أشاد المحافظ، بانتظام عملية توريد الاقماح بنطاق المحافظة، وذلك طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، وهي ٦٧٠ جنيهاً للإردب بدرجة ٢٢.٥ قيراط، و٦٨٥ جنيهاً للإردب بدرجة ٢٣ قيراط، و٧٠٠ جنية للإردب بدرجة ٢٣.٥ قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محلياً، مع التأكد من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع مع إزالة كافة المعوقات وكافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد. هذا وتضم المحافظة 47 موقعا للشون والصوامع والهناجر لاستقبال الاقماح، وتستوعب ما يزيد على 400 ألف طن، وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 249 ألف فدان.