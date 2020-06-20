محافظ أسيوط يعلن توريد 179 الف و419 طن قمح بالصوامع ومراكز التجميع حتى اليوم واستمرار التوريد حتى 15 يوليو

كتب سويفى رشدى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ان صوامع ومراكز التجميع بالمحافظة استقبلت 179 الف و419 طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم السبت وشهدت اقبالا كبيرا من المزارعين على التوريد منذ بدء موسم التوريد مشيرا الى انه تم حصاد اجمالى مساحة الارض المنزرعة بالقمح بالمحافظة والتى بلغت 226 الف و683 فدان مؤكداً على انتظام أعمال توريد القمح للصوامع ومراكز التجميع بمراكز واحياء المحافظة دون اية عقبات فضلاً عن الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – ١٩” . وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم – انه تم التشديدعلى مسئولى الزراعة والتموين بالمتابعة المستمرة لاعمال التوريد وتذليل كافة العقبات امام المزارعين وتحفيزهم لاستمرار اعمال التوريد التى شهدت اقبالا كبيرا هذا العام لافتا الى استمرار اعمال توريد القمح حتى 15 يوليو واستلام الاقماح من المزارعين بعدد 27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة بمختلف القرى والمراكز تسهيلا على المزارعين مشيرا الى انه ترأس عدة حملات مفاجئة على بعض مراكز التجميع للوقوف على اعمال توريد القمح من المزارعين ومتابعة اعمال لجنة استلام الاقماح بالشون والصوامع مصدراً تعليماته لمسئولى الزراعة والتموين بتحفيز المزارعين وتسهيل كافة الاجراءات لاستلام الاقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة من اللجنة الخماسية التى تم تشكيلها لاعمال التوريد وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة . وأضاف المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ان عمليات توريد الاقماح هذا العام شهدت اقبالا كبيرا من المزارعين وتسير بدون اية عقبات وهناك زيادة كبيرة فى الاقماح الموردة بالمقارنة بالاعوام الماضية مشيرا الى انه يجرى عمل بيان يومى بمساحات الاراضى التى تم حصادها وكميات الاقماح التى تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع بالاضافة الى التنسيق مع محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة لمتابعة لجنة استلام الاقماح من المزارعين وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين موضحاً أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام منتجي القمح لتوريد محصولهم حتي ١٥ يوليو القادم مع تشكيل غرفة عمليات بمديرية الزراعة لمتابعة عملية التوريد وتلقى اى شكاوى من المزارعين والتعامل الفورى معها .