عربية النواب: اللجوء لمجلس الامن بشأن سد النهضة دليل على ثوابت مصر وتمسكها بالحلول الدبلوماسية

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ان لجوء مصر لمجلس الامن لحل ازمة ملف سد النهضة ياتى فى اطار الثوابت للسياسة الخارجية المصرية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى بحكمة وكفاءة واقتدار.

وقال “أباظة” فى بيان له اصدره اليوم ها هي مصر الدولة الكبيرة والمهمة على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا تؤكد حسن نيتها وانها لاتزال تتمسك بالحلول الدبلوماسية والسلمية بشأن ملف سد النهضة، على الرغم من مماطلة الجانب الاثيوبى وتعنته مما أدى إلى فشل المفاضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا وايضا المفاوضات التى تمت بمشاركة الولايات المتحدة الامريكية والبنك الدولي.

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة ببيان مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة مؤكدا انه بيان هام جدا يوضح عدم افتئاتها على حق أي من الدول ومصر تتحدث عن قضية وجودية وتحافظ على حقوقها.

وقال إن حديث إثيوبيا عن ملءالسد بشكل منفرد هو انتهاك واضح لكل الاتفاقيات السابقة ومصر لديها أكثر من سيناريو بديل ولكنها تسير وهى تحترم القوانين ونحن لسنا دولة عدائية وهو ما يتجلى في بيانها خاصة وإن مصر وامام العالم كله بذلت جهودا جبارة وكبيرة، ولكن كان هناك تعنت من الجانب الإثيوبى أدى الى فشل جميع المفاوضات.

وأكد ان مياه النيل بالنسبة لمصر وشعبها هى خط احمر وقضية حياة او موت ولا يمكن لمصر أن تتنازل ابدا عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل، مطالبا من مجلس الامن سرعة التدخل واتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل.