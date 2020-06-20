قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2020 م …

صدق الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2020 ، من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية والتى سيتم إستقبالها إعتباراً من يوم السبت 27 / 6 / 2020 م وذلك وفقاً للشروط الأتية :-

أولاً المؤهلات العليا :-

مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 2000 م من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الدور الأول 2020 م .

وخريجى كليات الطب ( البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض ) الذين أنهوا سنة الإمتياز/ مدة التدريب خلال الدور الأول 2020 م ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 12 أغسطس 2020 م وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارا من 22 أغسطس حتى 12 سبتمبر 2020 م .

ثانياً : المؤهلات فوق المتوسطة :-

مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 2000 م والحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الدور الأول 2020 م ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 22 يوليو 2020 م ، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 4 أغسطس وحتى 6 أغسطس 2020 م .

ثالثاً : المؤهلات المتوسطة :-

مواليد أشهر ( أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر ) عام 2000 م الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسى 2018 / 2019 ، ومواليد الأشهر الثلاث السابقة عام 1999 م وما قبلها خريجى العام الدراسى 2018 / 2019 م ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 27 يونيو 2020 م ، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 6 يوليو وحتى 29 يوليو 2020 م .

رابعاً : غير ذوى المؤهلات :-

مواليد أشهر ( أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر ) من عام 2000 م والمتخلفون عن التجنيد من سنوات سابقة وسيتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 27 يوليو 2020 م ، على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من 8 أغسطس وحتى 19 أغسطس 2020 م .

المستندات المطلوبة :

بطاقة الرقم القومى – بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) – أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها – صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب – فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من العاديين (غير ذوى المؤهلات) فقط – فصيلة الدم – أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز / التدريب لخريجى كليات الطب ( البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض ) – وثيقة الزواج للمتزوجين – رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها – خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه – قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين ) .

يذكر أنه تم إنشاء موقع لإدارة التجنيد والتعبئة لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على شبكة الإنترنت على العنوان التالى : (https://tagned.mod.gov.eg )

كذلك بريد الكترونى آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى : ( tagned@mod.gov.eg )