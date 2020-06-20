اعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جوائز الدولة التشجيعية بحضور الدكتور هشام عزمى امين المجلس الاعلى للثقافة بعد اعتمادها من اعضاء المجلس وجاءت كالتالى :
الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية فى الفنون:
1- فرع فن الرسم
الفنانة/ هند الفلافلى
العمل الفائز: لوحة ( حب ) مقاس 145×125 رسم بأقلام رصاص على أكريليك على توال.
2- فرع فن الخزف
الفنان/ محمد سعودى
العمل الفائز: بيت مصرى خزف مع حديد مداواة شرخ البيت المصرى بالزرع الأخضر.
3- فرع العزف على آلة القانون
الدكتور/ شادى الجندى
العمل الفائز: كونشيرتو القانون تأليف رفعت جرانة.
4- فرع تمثيل مسرحى
الفنانة/ سلوى أحمد فرج
العمل الفائز: دور الخالة فى العرض المسرحى ” شق القمر”.
5- فرع تصميم أزياء مسرحية
الدكتورة/ مروة عودة
العمل الفائز: الإلياذة.
6- فرع المنشآت التعليمية والبحثية المتوافقة مع البيئة
الجائزة مقسمة بالتساوى بين كل من:
1- المهندس/ مصطفى البشبيشى
2- المهندسة/ ناهد مسعد محمد
3- المهندس/ شريف رمزى
4- المهندس/ شريف جودة
العمل الفائز: مركز ومتحف تعليم المياه بواحة ” الحيز “.
7- فرع الأطعمة التقليدية المرتبطة بالمناسبات والاحتفالات الشعبية
الأستاذ/ عادل عبد المنعم داود
العمل الفائز: الأطعمة الشعبية المصرية فى الاحتفالات والمناسبات.
8- فرع تصوير الفيلم الروائى الطويل
الفنان/ مصطفى أشرف فهمى
العمل الفائز: تصوير فيلم جحيم فى الهند.
الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية فى الآداب:
1- فرع نقد النص الشعرى
الدكتور/ رضا عطية إسكندر فرج
العمل الفائز: تجربة المكان فى نص سركون بولص.
2- فرع دراسة حول المعاجم الحاسوبية للغة العربية
حُجبت الجائزة
3- فرع ديوان شعر فصيح
الأستاذ/ حاتم الأطير
العمل الفائز: مسجد على القمر.
4- فرع مسرحية شعرية
حُجبت الجائزة
5- فرع رواية
الأستاذ/ أحمد عطا الله
العمل الفائز: رواية غَرّب مَال / ما لم يحكه جرمون فى السيرة الهلالية.
6- فرع تطبيقات إلكترونية للأطفال
حُجبت الجائزة
7- فرع ترجمة كتاب فى النقد الروائى
حُجبت الجائزة
8- فرع رواية للناشئين من (9- 15) سنة مكونة من (5: 15) ألف كلمة
الأستاذ/ هيثم عبد ربه عبد الرحمن.
العمل الفائز: كنز العمة مسرورة.
الفائزين بجائزة الدولة في العلوم الاجتماعية:
1- فرع علم الاجتماع
حُجبت الجائزة
2- فرع التاريخ.
حُجبت الجائزة
3- فرع الجغرافيا.
الدكتورة/ منال شلبى
العمل الفائز: “تطبيق تقنيات الجيوانفورماتكس لتقييم أخطار السيول على طريق شرم الشيخ دهب جنوب شرق سيناء – دراسة فى الجيومورفولوجيا التطبيقية”.
4- فرع الفلسفة وعلم النفس.
الدكتور/ محمد ممدوح
العمل الفائز: سقراط اغتيال العقل.
5- فرع الشباب.
الدكتور/ فتحى شمس الدين
العمل الفائز: الحركات الاجتماعية من الواقع للبيئة الرقمية.
6- فرع الكتاب والنشر
الدكتورة/ نرمين عبد القادر إمبابى
العمل الفائز: بحث بعنوان “الاستخدام الآمن للأطفال على شبكة الإنترنت: دراسة حالة اللجنة الوطنية المصرية”.
7- فرع ثقافة البيئة
حُجبت الجائزة
8- فرع علوم الإدارة
الدكتور/ أيمن الباجورى
العمل الفائز: تطوير نظام الإدارة المحلية فى مصر (رؤية نظرية).
الفائزين بجائزة الدولة فى العلوم الاقتصادية والقانونية:
1- فرع اقتصاديات البيئة
حُجبت الجائزة
2- فرع الاقتصاد المصرى بين الاستقلال والتبعية
حُجبت الجائزة
3- فرع الفكر والنظرية السياسية
حُجبت الجائزة
4- فرع دراسات شرق أوسطية
حُجبت الجائزة
5- فرع فلسفة القانون وتاريخه “فلسفة الحماية القانونية للحريات فى تاريخ مصر”
حُجبت الجائزة
6- فرع قوانين التجارة والقانون الدولى الخاص “التحكيم فى المنازعات التجارية الدولية وأثره على مصر”
الدكتور/ هيثم السيد أحمد مناع.
العمل الفائز: الالتزام بالتفسير قبل التعاقد من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعى.
7- فرع مبدأ المواطنة فى التاريخ المصرى
حُجبت الجائزة
8- فرع الثقافة الشعبية ومبدأ المساواة وعدم التمييز
الأستاذ/ يوسف وردانى
العمل الفائز: الخبرات الدولية والإقليمية فى مكافحة التطرف.