نقابة اطباء الاسكندرية تنعى الشهيد استشارى طب الاطفال والمحافظ يجرى محاكاة لاجراءات الثانوية العامة

كتب احمد سلامة

نعت نقابة الاطباء بالاسكندرية اليوم السبت الشهيد د.طارق محمد عاشور استشاري طب الاطفال بالاسكندرية ووكيل مستشفي الاطفال بالرمل (سابقاً) بالاسكندريه .. والذي توفي في عزل مستشفي العجمي إثر اصابته بڤيروس كوڤيد19 من جهة اخرى أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية اليوم السبت تجربة محاكاة لكل الإجراءات التي ستتم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بمدارس المحافظة، وذلك لطلاع الطلاب وأولياء أمورهم وطمأنتهم على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة أ الطلاب ومراقبي اللجان منعا لأية تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد. وأضاف ن الإجراءات تبدأ قبل دخولهم المدرسة من علامات إرشادات الوقوف بمسافات التباعد اللازمة وقياس درجة حرارتهم وتسليم أجهزة المحمول الخاصة بهم، ثم المرور ببوابات التعقيم التي تحتوي على مواد مطهرة ومعقمة أقرتها وزارة الصحة والسكان، ثم استلامهم لمستلزمات الحماية من الكمامات وغطاء الأحذية والجل المعقم والجوانتي. وأشار المحافظ أنه تم تجهيز أماكن لانتظار الطلاب قبل دخول اللجان والتأكيد على تعقيم اللجان يوميا وجاهزية دورات المياه، كما تم تحليل مياه الشرب وأخذ عينات لتحليلها ومراجعتها بشركة مياه الشرب لطمأنة الطلاب على جودة المياه. كما تقوم شركة نهضة مصر للنظافة برفع كافة المخلفات والأتربة يوميا من أمام المدارس، مؤكدا أنه سيقوم بالمرور على المدارس يوميا للاطمئنان على حسن سير الامتحانات، وطمأن الجميع أنه في حالة تعرض أي طالب للإصابة سيقوم بأداء الامتحانات في الدور الثاني ويحصل على جميع الدرجات الفعلية. وفى مركز ومدينة برج العرب، غرب الإسكندرية قادت اجهزة الحى برئاسة اللواء حسن الجمال ،حملات للتصدى لظاهرة التعدى على أملاك الدولة والبناء بدون ترخيص على مدار يومين متتالين. وأشار مركز و مدينة برج العرب فى بيان له اليوم ،أن الحملة الآولى أسفرت عن تنفيذ عدد (9)قرارات إزالة وتم ضبط المخالفين لعرضهم على النيابةالعسكرية ،فيما أسفرت الحملة الثانية عن تنفيذ 8 قرارات إزالة ، منها 5 قرارات خالية من السكان و 3 قرارات إزال شاغرة بالسكان ،و ذلك بحضور رئيس لجنة الإزالات وأعضاء اللجنة وبمرافقة الكول الأمنى