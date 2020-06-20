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وكيل وزارة التعليم بالمنوفية يكشف سبب ارتفاع درجات التنسيق بالثانوى الخاص

كتب جريدة الأهالي
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كتب عادل شحتينو

اوضح احمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية سبب ارتفاع درجات القبول بالثانوية العام بالمدارس الخاصة لتقبل مجموع252درجة فى حين درجة القبول بالثانوى العام الحكومى250 درجه انه جرت العادة ان تكون درجات القبول بالمدارس الخاصة أقل في التنسيق من الثانوي العام بالمدارس الحكومية واستمرارا لمسار التصحيح في تعليم المنوفية والشفافية والمساواه بين الطلاب جاء تنسيق الثانوي الخاص أعلي من الحكومي حتي نرتقي بمستوي التعليم في المدارس الخاصة وتعديل المسار بأنها تقدم خدمة تعليمية أفضل وليست بابا خلفيا للالتحاق بالثانوية العامة كاشفا ان عدد المدارس الخاصة الثانوية بالمحافظة 5 مدارس منهم 2 عربي و 3 لغات ).

جريدة الأهالي
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