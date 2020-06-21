الموسيقى العمانية موضوع حلقة ” أغانينا” بالاذاعة اليوم

يقدم برنامج” أغانينا ” على اثير صوت العرب اليوم حلقة خاصة من سلطنة عمان ، حيث يكشف ضيف الحلقة دكتور ناصر بن حمد الطائى ، مستشار دار الأوبرا السلطانية والباحث فى علوم الموسيقى ، ما تمثله الموسيقى العمانية من انعكاس لثقافتها العربية والاسيوية والإسلامية وارتباطها بالطقس الإنسانى حيث النظام القبلى والزراعى القديم ليؤديها جميع أفراد المجتمع فى المناسبات، ولتعطيها طابع احتفالى يساهم فى نقل الموروث الاساسى من جيل إلى جيل.

كما تتناول الحلقة نبذة عن تاريخ الموسيقى العمانية وخصائصها وتطورها لنصل معا إلى الاوكسترا السلطانى الذى يجوب العالم مقدما ارقى الوان الموسيقى، البرنامج من إعداد وتقديم منال ماجد.