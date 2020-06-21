عمل درامى وشيك يرصد حياة الشهيد ياسر عرفات

انتشر خبر وصلني عبر السوشيال ميديا بان هناك تحضيرات لمسلسل ينتمي للمسلسلات الدرامية الاجتماعية ؟! وليس الوثائقية , يرصد المسلسل حياه الشهيد وسيد الشهداء ياسر عرفات ابو عمار و نوي الخبر بان انتاجه سيكون مصري فلسطيني قرات الخبر بتمعن مره ومرتين وكل مره يزداد خفقان قلبي وتمنيت ان تتحقق الأمنية في بلوره وتجسيد فيلم او مسلسل او وثائقي لأهميته عن الراحل.

الشهيد ياسر عرفات وتسألت بيني وبين نفسي من منا لم يتمنى ان يرى بعينه الزعيم والقائد الوطني الخالد فينا ياسر عرفات نحن العاملين في الاعلام المرئي او السينمائي والدرامي. … استشهد ياسر عرفات. ولم يجرؤ احد من صناع الصورة والسينما ان يصنع فيلما عن ياسر عرفات. او حتى عن رفاق ياسر عرفات مثلا … فلم ينجز لهم فيلما بصريا او سينمائيا او دراميا . بعد رحيل ياسر عرفات المؤسس والزعيم والقائد والمعلم والثوري ترك أسئلة كبيره حول الوطن والأرض ، والثورة والوعي ، والإدراك والثقافة والأدب …..

ياسر عرفات كان أطول صفحات تاريخ الشعب الفلسطيني. ياسر عرفات شخصيه مغرية وثائقيا وسينمائيا ودراميا و رغم ذلك … فلم يكسر حاجز الخوف ( بضم الياء ) أمام المعنين والمختصين في السينما والصورة والدولة الفلسطينية لتنجز عنه فيلما أسطوريا، كما أبدع مثلا النجم (أنطونيو كوين ) في تجسيد شخصية عمر المختار، أو كما المخرج الكبير الراحل مصطفى العقاد في فيلم “الرسالة”.

شخصيا اوكد بان اقتراب أي سيناريست أو مخرج فلسطيني أو عربي او حتى أجنبي من شخصية ياسر عرفات نوعا من الانتحار، و مواجهة اخرى هنا وهناك تنتهى بما لا يدع مجالا للشك بان المشروع ذاهب نحو الفشل. حتى قبل أن ينطلق في تصوير مشاهده، و لعل هناك الكثير من السيناريوهات جاهزة لصناعه فيلم عن الشهيد الخالد ياسر عرفات. فهذا حتما يتطلب ميزانيه ضخمه ومؤسسه رسميه راعيه وباحثين وكتاب ومتخصصين بعلم الصورة والتاريخ …. وهناك من يحلم من ممثلين ومخرجين ان يقوموا بأدوارهم ويمثلوا في فيلم يجسد ياسر عرفات .

اعتقد بان لدينا في المؤسسة الرسمية ان كان في تلفزيون فلسطين كمؤسسه منتجه للعمل البصري او وزاره الثقافة كداعمه او منتجه ( لا نعلم ) للفيلم البصري السينمائي. امكانيات من اجل الظفر بدور إنتاجي للشهيد ياسر عرفات ولكن ليس هناك توحيد للجهود من اجل مؤسس السلطة الوطنية الشهيد ياسر عرفات . الكثير كتب عن ياسر عرفات من كل الجهات الأربع كتبوا الغرب قبل الشرق والشمال والجنوب عرفوه ياسر عرفات ونسمع بين الفترة والأخرى بان هناك فيلما لياسر عرفات روائيا كان ام وثائقيا او سينمائيا ليس مهما.

الاهم ان يتم عمل فيلم بحجم ياسر عرفات وعظمته تاريخه وقدرته وتعايشه في ديمقراطية غابه البنادق والمفترقات الصعبة التي مر بها هو ورفاقه وتسامحه وحنينه كأب لكل الفلسطينيين وحصاره في المقاطعة وهناك في لبنان والأردن وتونس وقبلهما في داخل فلسطين في القدس والخليل. وغيرها من المفترقات الصعبة والتي اثرت بكل فلسطيني حر كلها وأكثر هي اليوم سيناريو مهم لحكاية ثائر اعطى حياته كلها من اجل فلسطين وتبقى طريقه تجسيد هذا السيناريو نحو شاشة السينما والتلفزيون أمر صعب و معقد بكل تأكيد ومرتبط بإرادة دولة و قرار يأتي من أعلى المستويات ليفك لغز هذا الحلم وهذا الطموح لأي فلسطيني وخاصه الجيل الذي لم يرى ياسر عرفات… ليكون ميلاد جديد للسينما الفلسطينية .

شخصيا لا اعلم ما الأسباب التي تمنع ذوي الاختصاص من المخرجين والكتاب ورجال الاعمال والأموال والدولة الفلسطينية كذلك من انجاز فيلما عن الخالد ياسر عرفات و مما لا شك فيه هو أن إنجاز فيلم عن ياسر عرفات هو حلمي شخصيا ومستعد ان اكون ضرس في مكينه صناعه الفيلم وهو كذلك حلم كل المخرجين العرب والفلسطينيين والمخرجين العالمين . فلدينا المخرجين وأيقونات سينمائية مشهود لها ولدينا القدرة والامكانيات في عصر الحداثة وما بعد الحداثة والثورة الرقمية ولدينا مؤسسه وصرح اعلامي كبير هو تلفزيون فلسطين اشهد بان. ولكن … هل انجاز فيلم عن ياسر عرفات عن حياته ونضاله هو خط احمر مثلا رغم ان هناك شخصيات بارزة في تاريخ الامه العربية جسدت عبر السينما والتلفزيون.

وهل تقاطعات المشاهد السياسية والمعلومات و الحقائق والمنعطفات التاريخية والتي كان ياسر عرفات حينها رمزا لكل الامه العربية هي منعطفات مثيرة للجدل مثلا يجعل المهمة مستحيلة أمام أي مخرج يريد تصوير فيلم مثل “لينكون” أو “جي أف كي” الذي يتناول سيرة الرئيس الأمريكي المغتال (( كندي )) أو حتى فيلم (( باري )) الذي يعتبر أحدث الأفلام الأمريكية التي تتناول سيرة الرؤساء و هو يحكي سيرة الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما أو حتى مثل أفلام سيرة الرؤساء العرب التي قدمها الفنان الراحل أحمد زكي مجسدا دور جمال عبد الناصر و أنور السادات . السؤال الان بعيدا عن المؤسسة الرسمية. اين مؤسسه ياسر عرفات في تجسيد حلم كل مواطن يعشق ياسر عرفات بان يرى فيلما لياسر عرفات.